Il percorso a ostacoli per ottenere il reddito di cittadinanza

Innanzi tutto è obbligatorio fare la Did, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di tutti i componenti della famiglia assegnataria del reddito maggiorenni non pensionati (ma con un'età inferiore a 65 anni), non occupati e non impegnati in percorsi di studio, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio. Sono esclusi anche i membri della famiglia disabili e quelli che hanno particolari impegni di cura. Saranno chiamati in via prioritaria dai centri per l'impiego (entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio) i nuclei nei quali ci sono membri disoccupati da meno di due anni o persone con meno di 26 anni o in possesso della Naspi o firmatarie di un patto di servizio ancora valido.

OBBLIGO DI CONSULTARE LA PIATTAFORMA

Si stipula il patto per il lavoro che prevede l'obbligo di consultare quotidianamente la piattaforma digitale per la ricerca di lavoro, l'impegno alla ricerca attiva del lavoro e l'accettazione di almeno una di tre proposte di lavoro congrue «a pena di decadenza del beneficio». Ma la macchina per l'erogazione del sussidio economico è ormai partita e si metterà a regime a fine aprile/inizio maggio con la consegna delle prime card Rdc il quadro sulla seconda parte del progetto manca ancora.

MANCA L'INTESA SUI NAVIGATOR

Manca l'intesa con le Regioni sul ruolo dei navigator (e di conseguenza il bando per assumerli con contratti di collaborazione da parte di Anpal Servizi) ma c'è soprattutto la difficoltà di inserire al lavoro persone poco scolarizzate. Su 900 mila persone tra i beneficiari complessivi del reddito (2,7 milioni il totale secondo l'Istat) 600 mila hanno come titolo di studio al massimo la licenza media. Oltre la metà di coloro che avranno l'obbligo di dichiararsi disponibili al lavoro ha tra i 45 e i 64 anni per cui appare particolarmente arduo identificare un percorso di reinserimento che li coinvolga.