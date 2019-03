Quando la politica è circonvenzione di incapace

L'ACCANIMENTO DEI GIALLOVERDI NEI CONFRONTI DELL'INFORMAZIONE

Semmai dovremmo domandarci perché invece di ricevere proposte sensate, la politica si popola sempre di più di soggetti pronti a promettere di far cadere le mele verso l’alto per farsi eleggere. Per loro la presenza dei social è di sicuro una facilitazione, possono parlare direttamente agli elettori senza che qualcuno faccia da filtro. Ma laddove il filtro dovrebbe esserci c’è? Molto spesso no. In tivù, e sui media in generale, viene sempre più spesso offerto spazio a chi ha opinioni dirompenti, proposte choc, ricette inedite. È così forte il bisogno di contenuti che “facciano colpo” che spesso si mette in secondo piano l’autorevolezza del proponente, o magari ci si accontenta di vedere che ha molto seguito sui social network (seguito che cresce con la visibilità sui media, alimentando una spirale che genera mostri). Forse pretendere di trattare l’informazione come un’impresa qualunque, che deve provvedere da sola ai suoi profitti, non è del tutto corretto. Forse il ruolo sociale svolto da una informazione solida e libera dalla dipendenza dalle copie vendute o dai clic va riconsiderato. Da questo giornale posso dirlo senza timore che si sospettino conflitti d’interesse, visto che non riceve alcun contributo: rimuovere i sussidi alla stampa non è esattamente un’idea geniale. Oltretutto se a proporla è un governo che si mostra volenteroso e disponibile a sussidiare tutto quello che può, erogando redditi di cittadinanza, pensioni anticipate e persino rimborsando chi ha comprato in Borsa azioni di piccole banche che poi sono fallite. Sussidi a tutto tranne che all’informazione? Viene quasi da chiedersi come mai questo accanimento così specifico?

MOLTO DI QUELLO CHE ABBIAMO LO DOBBIAMO AL MERCATO

Tornando al dilemma del nostalgico, lo troviamo così spaesato dalla mancanza di due alternative polarizzanti (capitalismo e comunismo) che prova attrazione, curiosità, interesse, simpatia per tutto ciò che è fuori dagli schemi al punto che, persa la possibilità di tifare per i comunisti, ripone speranze in Bolsonaro (che col comunismo ha molto poco a che fare). La continua messa in discussione è un atteggiamento molto positivo. Domandarsi se esista un’altra ricetta, un altro modo di fare le cose, è il segreto dell’evoluzione. Senza però rifiutarsi di guardare la realtà: le condizioni di accesso alla Sanità, le condizioni di lavoro, l'esistenza di una previdenza sociale sono tutte conquiste che abbiamo ottenuto GRAZIE alla logica di mercato, GRAZIE alla competizione e al continuo miglioramento dei processi produttivi. Sono le ragioni per cui chi viveva nei Paesi comunisti a un certo punto si è sollevato contro il dogma.