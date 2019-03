Cosa ha detto Savona sulla sua nomina a presidente della Consob

«Se la mia nomina è legittima, come mi è stato assicurato, sarò felice» di ricoprire questo ruolo, «altrimenti non brigherò, come non ho mai brigato, per entrare in carica». Così Paolo Savona, in audizione alla commissione Finanze della Camera, ha parlato il 6 marzo della proposta di nomina a presidente della Consob. «La tentazione è forte alla mia età di tornare a prendere il sole in Sardegna. Il mio curriculum vitae dovrebbe dare una risposta sulla mia indipendenza», ha detto Savona, specificando che non ci sono «problemi di incompatibilità». Savona, 82 anni, è stato presidente di un fondo speculativo, Euklid, prima della nomina a ministro e tuttora ne è socio. «Il fondo», ha detto Savona, «ha cominciato ad operare nell'agosto 2018 e quindi non ha avuto alcun tipo di operatività». «Sono passati oltre 30 giorni dalla designazione alla presidenza», ha osservato Savona, «e quindi il governo e il parlamento hanno avuto tempo di consultare i propri legali».