Come procede il braccio di ferro Lega-M5s sulla Tav

Sono ore decisive per la trattativa sulle sorti della Tav che rischia di scuotere il governo dalle fondamenta. L'appuntamento è in calendario per venerdì 8 marzo quando, secondo il premier Giuseppe Conte, dovrebbe essere messa la parola fine alla contesa sull'Alta velocità tra Lega e Movimento 5 stelle. Lo hanno confermato indirettamente anche i due vicepremier. Sulla Tav «una decisione sarà presa entro venerdì perché la società Telt deve scegliere se dare l'avvio ai bandi», ha detto Luigi Di Maio durante un'intervista a Rtl. «Se qualcuno crede che sulla Tav possa cadere il governo si sbaglia», ha aggiunto il capo politico del M5s. «Mi fido di Conte che farà la sintesi delle posizioni». Di Maio ha difeso il metodo usato per fare l'analisi costi-benefici e spiegato che per il movimento l'obiettivo è fare le opere e non «fare le opere per spendere più soldi».

SALVINI: «L'ITALIA HA BISOGNO DI INFRASTRUTTURE»

«C'è bisogno di infrastrutture», ha risposto a stretto giro Matteo Salvini. «Io ragiono con tutti, ma l'Italia deve andare avanti, non può fermarsi o tornare indietro. «Io ho le idee chiare, aspetto di confrontarmi con gli altri», ha aggiunto Salvini, confermando che entro venerdì ci sarà una risposta definitiva. Da parte sua il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli ha spento le voci di dimissioni circolate nelle ultime ore. «Smentisco seccamente le fantasiose e ridicole ricostruzioni di stampa, condite con miei virgolettati totalmente inventati, in cui si sostiene che ieri avrei ventilato o minacciato le mie dimissioni a margine dell'incontro sul progetto Tav Torino-Lione. La discussione è rimasta sempre su un piano di costruttivo e sereno confronto tra le parti».

BUFFAGNI: «RESTERÀ FERMA PER ANNI»

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Stefano Buffagni è stato altrettanto categorico: «Sono sicuro, sicuro, sicuro che questa roba resterà ferma per altri anni. C'è un parlamento che credo che sia rappresentativo della volontà dei cittadini che farà le valutazioni. La Tav sembra la panacea di tutti i mali delle infrastrutture, ma è ferma da anni e se anche qualcuno avesse mai dato l'ok anche un anno fa a questa roba, oggi non si sarebbe mosso niente».