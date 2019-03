Salvini vuole un decreto per tenere a scuola i bimbi non vaccinati

LA SCADENZA DELL'11 MARZO PER LA CERTIFICAZIONE

La presa di posizione di Salvini arriva inoltre a ridosso di una scadenza importante per le famiglie italiane. Chi infatti aveva presentato l’autocertificazione per dichiarare l’avvenuta vaccinazione dei figli fino a 16 anni, deve consegnare a scuola la documentazione ufficiale dell’assolvimento dell’obbligo entro lunedì 11 marzo. Secondo il ministero dell'Istruzione, questa disposizione vale solo per le Regioni dove non esiste un'anagrafe vaccinale. Secondo il ministero della Salute, invece, la scadenza vale per tutte le Regioni. I documenti necessari sono: una copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dall'Asl, oppure il certificato vaccinale, oppure l’attestazione datata rilasciata dall’Asl. Come detto sopra, però, due diversi ministeri hanno dato sul punto indicazioni contrastanti. E ai genitori, per non sbagliare, non resta che chiedere direttamente alle singole scuole.