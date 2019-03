Silvio Berlusconi indagato per corruzione in atti giudiziari

Silvio Berlusconi è indagato per corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell'indagine della procura di Roma su alcune sentenze pilotate del Consiglio di Stato. La sentenza in questione è quella con cui, il 3 marzo 2016, fu annullato l'obbligo per lui di cedere la quota eccedente il 9,99% detenuto in Banca Mediolanum stabilito sia da Bankitalia, in virtù della condanna del 2013, sia dal Tar. Con Berlusconi è indagato anche colui che fu il relatore di quel verdetto, Roberto Giovagnoli.

LA PERQUISIZIONE DEL 2016 E I MAGISTRATI IN MANETTE

La maxi indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Stefano Rocco Fava, nelle scorse settimane ha portato ad una serie di arresti che hanno riguardato anche magistrati. La vicenda ebbe inizio nel 2016, con una perquisizione effettuata - in relazione a un'altra indagine - a casa di un ex funzionario di Palazzo Chigi da parte del Nucleo Valutario della Guardia di Finanza. Gli investigatori trovarono 247 mila euro nascosti in confezioni di spumante e copie di alcune sentenze del Consiglio di Stato segnate con alcuni post-it, tra cui quella su Mediolanum.