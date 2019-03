A Torino la giunta di Chiara Appendino appesa alla Tav

OCCHI PUNTATI ALL'11 MARZO CON IL CDA DI TELT SUI BANDI

E poi c'è quel post del 4 marzo intitolato, minacciosamente, Non siamo sole. «L'alleanza con la Lega è sempre più schiacciante e gli effetti esasperati di conflittualità si sono visti anche a Torino e ciò fa tanta rabbia», hanno le consigliere M5s. «Scoraggiate dal clima di impotenza abbiamo seriamente pensato di abbandonare il movimento, da cui non ci sentivamo più rappresentate e non sentivamo più di rappresentare. Ma questo ha creato una mobilitazione attorno a noi, tanta solidarietà tra i nostri colleghi, i consiglieri circoscrizionali, gli attivisti di Torino, ma anche in tutto il resto del Piemonte, soprattutto nelle valli». Le perplessità, spiegano, «riguardano sicuramente l’appiattimento sulla Lega, le modalità di gestione di Rousseau, il distacco tra i territori e i vertici». E non ultimo, mettono in chiaro le due «questo è il momento di restare uniti e compatti per scongiurare il pericolo del Tav». Lunedì 11 marzo si riunisce il cda di Telt che potrebbe dare il via ai bandi per 2,3 miliardi. Uno scenario da «scongiurare». In quell'occasione, anticipa sempre Lo Spiffero.it, il popolo grillino potrebbe sollevarsi galvanizzato proprio da quel «non siamo più sole» che arriva dal Palazzo. E i consiglieri dissidenti autospendersi dal M5s sfiduciando Appendino.