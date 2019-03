Salvini vuole querelare Vauro per una vignetta sulla legittima difesa

La vignetta non è piaciuta al titolare del Viminale. Il quale, dopo aver proposto ai suoi follower di esprimersi sull'opportunità di querelare il disegnatore, ha polemizzato contro i «sinistri», ovvero gli elettori di sinistra, rei a suo giudizio di seminare odio. Intanto il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, ha spiegato ai microfoni di Radio 1 quale sarebbe lo spirito della riforma, fortemente voluta dalla Lega: «Questa legge vuole tutelare l'aggredito che in casa propria vuole respingere legittimamente coloro che entrano in casa per uccidere, violentare, rubare. Non è una legge che permette di sparare al ladro che fugge o che è immobilizzato. Si tratta inoltre di evitare che chi respinge l'aggressione poi possa finire per anni sul banco degli imputati. Non si prevede assolutamente niente in materia di armi. Senza questa norma chi era aggredito prima di respingere l'aggressore doveva fare una sorta di indagine notturna per capire se il soggetto che lo aggrediva aveva delle armi oppure no. E invece oggi, se io sento passeggiare qualcuno nella notte, posso prendere un mattarello. Questa è la novità. Non c'è nessun problema di costituzionalità. Il testo è equilibrato, ormai a pochi passi dal traguardo finale».

ECCESSO COLPOSO NON PUNIBILE IN CASO DI «GRAVE TURBAMENTO»

Fra tre settimane, con l'atteso ok del Senato in terza lettura, il provvedimento diventerà legge. La normativa attualmente sancita dall'articolo 52 del Codice penale è dunque destinata a cambiare. La novità principale consiste nel fatto che nei casi di legittima difesa che avvengono in ambito domiciliare si considererà «sempre» sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Agirà inoltre «sempre in stato di legittima difesa» chi, all’interno del proprio domicilio o negozio o studio professionale, respingerà l’intrusione da parte di una o più persone «posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica». Per quanto riguarda invece l'eccesso colposo di legittima difesa, la riforma prevede che non sia punibile chi ha agito per tutelare l'incolumità propria o altrui «in condizioni di grave turbamento» provocato dal pericolo in atto. Inoltre, chi verrà assolto in un processo che lo vede imputato per questo reato non avrà più l'obbligo di rimborsare i danni subìti dall'aggressore. Un’altra novità è rappresentata dall’estensione del gratuito patrocinio: a pagare l'avvocato sarà lo Stato.

MA POCHISSIMI EPISODI ARRIVANO IN TRIBUNALE

La battaglia politica per la riforma della legittima difesa, tuttavia, è soprattutto simbolica. Lo dimostrano i dati del ministero della Giustizia, riassunti in un dossier del Servizio studi del Senato. I procedimenti aperti nei Tribunali italiani per casi di legittima difesa (articolo 52 del Codice penale) sono pochissimi: cinque nel 2013, nessuno nel 2014, tre nel 2015, due nel 2016. I procedimenti per eccesso colposo di legittima difesa (articolo 55 del Codice penale) sono ancora meno: due nel 2013, nessuno nel 2014, uno nel 2015, due nel 2016.