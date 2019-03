Cinque cose da ricordare dell'intervista di Renzi al Corriere

5. UNA MATTEO RENZI FOUNDATION A MILANO



E allora nel futuro di Renzi c'è quello che c'è per gli ex presidenti all'estero: « Farò la Matteo Renzi Foundation. Siamo in contatto con quella di Clinton e di Obama». «Servirà a rilanciare le nostre battaglie: via la plastica dagli oceani, via la droga dalle scuole, via il salary gap per le donne. E non nascerà a Roma né a Firenze, ma a Milano. Una città che grazie all’Expo e alle amministrazioni di centrosinistra è tornata a essere la capitale morale del Paese». Per finire con il grande rimpianto sul non aver abbandonato la politica come aveva giurato. Renzi sostiene che se avesse fatto di testa sua se ne sarebbe andato: «Molti mi dicevano: se te ne vai è un problema». Che sia questa l'autocritica?