La circolare Inps per il riscatto della laurea degli under 45

L'Inps ha pubblicato la circolare che permette il riscatto della laurea per gli under 45. A partire dal 7 marzo i cittadini interessati possono quindi fare domanda. Chi rientra nei limiti d'età e non ha contributi versati prima del 1996, non percepisce pensione ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria (dipendenti, autonomi o gestione separata), potrà riscattare gli anni di studio pagando un onere agevolato. La circolare attua il decreto su quota 100, che consente fino al 2021 di riscattare anche altri periodi non coperti da contribuzione, ad esempio diplomi di specializzazione post laurea di durata non inferiore a due anni, alcuni dottorati di ricerca, diplomi rilasciati da istituti di alta formazione artistica e musicale.