I sondaggi politici elettorali del 7 marzo 2019

Il 61,5 degli elettori del Pd, inoltre, vorrebbe un partito di centrosinistra. Per il 30% quello guidato dal nuovo segretario Nicola Zingaretti dovrebbe essere un partito di sinistra, per il 6% un partito di centro. Un altro dato interessante emerso dal sondaggio riguarda la Tav. Alla domanda «Secondo lei il M5s dovrebbe dire no alla Tav, anche a costo di far cadere il governo?», il 57% degli elettori pentastellati ha infatti risposto di sì. Solo il 38% ha risposto di no.