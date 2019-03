Sulla Tav la base e Chiara Appendino danno la linea a Di Maio

«Avevamo detto che non avremo fatto la Tav e abbiamo mantenuto la promessa», ha scandito il 7 marzo Luigi Di Maio davanti ai parlamentari di Camera e Senato, convocati in tutta fretta dopo che Giuseppe Conte ha congelato l'alta velocità sulla Torino Lione. Torna a sorridere il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in predicato secondo molti rumors di abbandonare il dicastero di Porta Pia: «Il governo non cadrà, l'ha detto il premier Conte». E applausi scroscianti dai colleghi li ha ottenuti anche il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Stefano Patuanelli, spiegando alla platea: «Se c'è Tav, non c'è governo. Se c'è governo è perché non c'è la Tav».

L'OFFERTA DI DI MAIO RESPINTA DA SALVINI

Per una giornata, i cinque stelle hanno dimenticato la crisi scattata dopo le débâcle elettorali in Abruzzo e Sardegna. Hanno messo nel congelatore le polemiche interne, che vogliono dare al Movimento una forma più vicina a quella di partito, provando ad allentare il giogo della Casaleggio e del suo maggiore alfiere a Roma, Rocco Casalino, il capo della comunicazione che finisce spesso per asservire l'attività politica a semplice strategia di marketing per rincorre la potenza social di Matteo Salvini. Infatti, è bastato che il governo prendesse ulteriore tempo sulla Tav, chiedendo all'Europa di discutere quello che in pratica non si può ridefinire: cioè l'opera stessa. Ma è quello che voleva la base, anche a costo di perdere 300 milioni di finanziamento e di aprire un nuovo fronte con l'Europa.