I numeri della Tav dietro la decisione del governo

I bandi per le gare di appalto della nuova Torino-Lione congelati il 19 febbraio scorso e al centro dello scontro interno alla maggioranza valgono 2,3 miliardi di euro. Telt, la società italo-francese incaricata di costruire e gestire la nuova ferrovia, deve pubblicarli al più tardi lunedì, ma nulla è stato ancora deciso. Il costo totale delll'infrastruttura è stato certificato in 8,6 miliardi, per costruire la parte transfrontaliera della Tav, i 65 chilometri tra Bussoleno-Susa (Torino) e Saint-Jean-de-la-Maurienne (Francia). Lo sblocco dei bandi avvierebbe la realizzazione dell'opera definitiva, oggetto dell'accordo tra i governi di Italia e Francia firmato il 25 febbraio 2015 a Parigi e arricchito con un protocollo addizionale siglato a Venezia l'8 marzo 2016. L'intesa bilaterale è stata ratificata in legge dal Parlamento italiano il 5 gennaio 2017.

GIÀ SCAVATO IL 16% DELLE GALLERIE PREPARATORIE

In attesa dell'avvio dei cantieri per il maxi-tunnel sono già stati scavati finora 26.7 chilometri di gallerie geognostiche, pari al 16% del totale previsto. Complessivamente i chilometri da scavare se l'opera verrà costruita e portata a termine - conteggiando le doppie gallerie - sono 167: il maxi-tunnel da 57,5 chilometri (di cui 12 in Italia e 45 in Francia), le 4 discenderie (tre in Francia, la quarta in Italia, a Chiomonte) e 204 by-pass di sicurezza. Attualmente è in attività il cantiere di Saint-Martin-La-Porte, in Francia, dove la fresa a fine febbraio era arrivata al 77% di 9 km di scavo previsti, in quella che è l'ultima galleria geognostica, ma già realizzata nell'asse e del diametro della futura canna verso l'Italia del maxi-tunnel. Nel cantiere sono al lavoro 460 persone.

A RISCHIO 813 MILIONI DI FINANZIAMENTI EUROPEI

Con il blocco dei bandi rischiano di venire persi gli 813 milioni di euro stanziati dall'Unione Europea, dei quali 300 già a marzo. L'Europa ha garantito un cofinanziamento del 40% della Tav Torino-Lione, ma nelle ultime settimane la commissione Ue ha dato la disponibilità ad aumentarlo al 50%. La rinuncia a costruire la Torino-Lione comporterebbe, secondo i promotori dell'opera, costi per 3,8 miliardi di euro, circa 2 per pagare le penali alle imprese, alla Francia e all'Ue, e 1,8 miliardi per mettere in sicurezza le gallerie già scavate e la linea storica. Ma il movimento No Tav e il network delle associazioni che si oppongono al "supertreno" negano che esistano penali così forti da pagare. Il progetto della Torino-Lione è stato bocciato dall'analisi costi-benefici redatta da un pool di esperti incaricati dal ministero dei Trasporti: il saldo negativo oscilla tra i 7 e gli 8 miliardi per l'intera parte transfrontaliera. Il successivo supplemento di indagine chiesto dal Mit solo per i 12 km italiani del tunnel di base e la parte italiana ha fornito un saldo negativo di 2,5 miliardi.