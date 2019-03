La conferenza stampa del premier Conte sulla Tav Torino-Lione

Il premier Giuseppe Conte interviene con una conferenza stampa sul dossier della Tav Torino-Lione in una giornata febbrile che sta portando il governo sull'orlo di una crisi. Dopo il nulla di fatto nella riunione notturna del 6 marzo, il sette marzo c'è stata una girandola di vertici e confronti per provare a cercare un'intesa tra la Lega, che vuole andare avanti, e il M5s che, in crisi di consensi, non può permettersi nuovi dietrofront su una delle sue battaglie-bandiera. Nel pomeriggio il premier ha incontrato il direttore generale di Telt, Mario Virano. La Telt è la società italo-francese incaricata di realizzare l'opera ed entro l'11 marzo dovrebbe pubblicare i bandi, per non perdere i cofinanziamenti europei. Ma proprio sui bandi la situazione è precipitata nel pomeriggio con i Cinque stelle determinati a portare in Consiglio dei ministri un Dpcm che li blocchi, un provvedimento contro cui la Lega sarebbe determinata a votare contro.

IN SERATA L'ASSEMBLEA DEI PARLAMENTARI A CINQUE STELLE

In serata, dopo la conferenza stampa di Conte, è attesa l'assemblea dei parlamentari dei Cinque stelle. Nella lettera di convocazione, Luigi Di Maio scrive: «Per fermare il Tav ci sono due passaggi. Il primo è quello del blocco dei bandi (sui quali bisogna decidere entro questo lunedì) e ciò può avvenire o tramite una delibera del Cdm o tramite un atto bilaterale Italia - Francia che intervenga direttamente sul CdA di Telt. Il secondo è quello del passaggio parlamentare per il no definitivo all'opera. Su tutti e due questi passaggi non c'è un accordo tra le due forze di governo».