Lo scontro tra Lega-M5s sulla Tav monitorato al Quirinale

L'ultima chance del vertice con la Francia per prendere tempo, per cercare di arrivare almeno alle Europee evitando una crisi di governo che, al momento, non sembra convenire a nessuno. Il dietro le quinte del dossier Tav, che dal 7 marzo ha visto schierato anche il premier Giuseppe Conte, nasconde anche delle valutazioni prettamente politiche che, in coda al vertice notturno a Palazzo Chigi, hanno coinvolto sia Matteo Salvini che Luigi Di Maio. Entrambi consapevoli che la Tav potrebbe rappresentare un punto di non ritorno per l'alleanza di governo.

LA VIRATA DI CONTE A SOSTEGNO DELLA LEADERSHIP DI DI MAIO

La virata "No Tav", almeno a parole, di Conte ha dato infatti una sponda provvidenziale a Di Maio, permettendogli di riunire in serata i gruppi parlamentari sull'onda della stoccata piantata dal premier alla Torino-Lione. Ma, tra i due alleati, il borsino dei rapporti è ormai ai minimi, e il vertice sulla Tav non ha fatto altro che testimoniarlo. La fumata nera con cui si è conclusa la riunione notturna non è altro che lo specchio di due posizioni inconciliabili. E il 6 marzo, Di Maio e Salvini se lo sono detto.