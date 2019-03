Perché Zingaretti non deve rottamare i renziani

Si deve discutere di ciò che mettiamo noi all’ordine del giorno, non quello che vogliono loro. La nostra area politica non discute le idee di questa destra (c’è anche un’altra destra con cui discutere, anche nostalgica). Questo atteggiamento richiede che non si seguano i suggerimenti di chi chiede a Zingaretti di fare il “rottamatore” di persone avverse. I renziani vogliono andare in appoggio al nuovo segretario? Benvenuti. L’unico problema è tecnico. Ed è la tivù. Ci sono facce, maschili e femminili, che vanno accantonate per un lungo periodo. Zingaretti sa quali sono. Non deve emarginarli, ma il loro spettacolino non fa audience. Ripassino fra qualche anno.