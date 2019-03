Le ultime notizie sulla Tav e lo scontro nel governo

«Questo governo andrà avanti, sono contento di quanto ha fatto in questi nove mesi e ci sono ancora tante cose da fare». Il vicepremier Matteo Salvini getta acqua sul fuoco della crisi, ma ribadisce con un'intervista a Rtl che «la Lega non firmerà nessun provvedimento per bloccare la Tav Torino-Lione: bisogna scegliere, non si può sempre rimandare». Nell'immediato il nodo è rappresentato dai bandi, che valgono 2,3 miliardi e vanno pubblicati entro lunedì 11 marzo. Salvini ha replicato anche alle accuse di Luigi Di Maio, che nella serata del 7 marzo dopo la riunione con i parlamentari del M5s aveva definito «irresponsabile» il suo comportamento: «Sono sbalordito dalla minaccia di una crisi di governo che viene da Salvini, è un comportamento irresponsabile. E per cosa poi? Perché noi chiediamo di avviare un'interlocuzione tra il premier Conte, la Francia e la Commissione europea? E allo stesso tempo di non impegnare i soldi dei cittadini per un'opera che va ridiscussa? Il nostro gruppo è compatto».