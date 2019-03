Sui cinque stelle aveva ragione Renzi e torto D'Alema

Ho conservato gli articoli in cui c’era scritto che il Movimento 5 stelle era il nuovo Pci, che l’alleanza sovranisti-populisti sarebbe durata ventanni, che la sinistra era roba del passato eccetera eccetera. Poi quegli altri commenti, anche di autorevoli politici, in cui si sosteneva che era stato un grande errore lasciare i pentastellati nelle mani di Matteo Salvini, che la sinistra, ancorché colpita a morte, avrebbe dovuto fare l’ultimo sacrificio e immolarsi per un governo Di Maio. Tutto memorizzato. Quei commenti valgono come gli exit poll recenti. Non ci azzeccano mai. Può anche darsi che Luigi Di Maio e Salvini restino insieme al governo ma la suggestione politica sovranista-populista è fallita, resta aperta solo la soluzione di destra. I cinque stelle non solo non sono diventati il nuovo Pci ma fra un po’ diventeranno come il movimento di Antonio Di Pietro senza il carisma dell’ex pm. La sinistra ha le ossa rotte ma ha ripreso a camminare e se gli ex leader non si azzoppano fra di loro forse qualcosa farà.