Senza un'alleanza tra Fi e Pd Salvini avrà campo libero

All’opposizione del governo ci sono due forze politiche: il Partito democratico e Forza Italia. Non me ne voglia la bravissima Giorgia Meloni, ma i suoi Fratelli d’Italia sembrano in lista d’attesa per imbarcarsi con l'esecutivo (e ci sta, sono un partito di destra e più a desta di Matteo Salvini non c’è niente). Domanda delle cento pistole: le due opposizioni sono in grado di rappresentare, o quantomeno di sognare, una alternativa di governo? Si dirà che in parlamento essa non avrebbe i numeri, ed è vero. Ma alle elezioni magari sì: nel Paese ribolle una voglia sempre più diffusa di alternativa a questo governo, a tutto questo governo, e diviene affare sempre più secondario se a rappresentare l’alternativa sia la destra o la sinistra.