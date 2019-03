Perché il caso della Popolare di Bari non ci stupisce

Non c’è meraviglia per ciò che avrebbe fatto la Banca, non è altro che l’ennesima prova di un sistema bancario malato e uguale a se stesso un po’ dappertutto. La meraviglia nasce da ciò che l'istituto di credito sta facendo adesso. Volete sapere come corre ai ripari? Ha annunciato, per tutti coloro che hanno acquistato quelle azioni e che ora, naturalmente, sono delusi, un tetto di 350 milioni per finanziare prestiti personali a tassi vantaggiosi o mutui fino a 40 anni, con polizze vita a carico della banca, per un massimo di 300 mila euro. Ovvero, io mica ti chiedo scusa e ti restituisco i tuoi di soldi; no, io ti lascio i miei di soldi, in prestito però, così mi paghi pure gli interessi.