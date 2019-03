Quando anche la società di Ponti diceva sì alla Tav

Lo scoop è di Frediano Finucci, giornalista del Tg La7. Tra le tante ricerche che sostengono che l'Alta velocità ferroviaria, Tav Torino-Lione compresa, possa portare grandi benefici economici ai Paesi europei interessati, tra i quali l'Italia, ce n'è una particolarmente significativa anche per lo scontro che si è aperto nel governo M5s-Lega sul destino della grande opera.

LO STUDIO RISERVATO CHE PORTA LA FIRMA DEGLI ESPERTI TRT

Si tratta infatti di uno studio riservato che porta la firma di Silvia Maffii, Claudia de Stasio, Francesca Fermi, Loredana Zani, Angelo Martino e Luca Bellodi. Esperti che lavorano per la Trt Trasporti e Territorio, la società di consulenza presieduta dal professor Marco Ponti, capo del team che ha redatto per conto del ministero dei Trasporti l'analisi costi-benefici con cui il M5s ha motivato il suo no all'infrastruttura. Lo studio, che oltre alla Trt vede come autori la società tedesca M-Five e la britannica Ricardo, è iniziato nel 2017 su incarico della Commissione europea. Illustra l'impatto socioeconomico delle reti transeuropee di cui fa parte il Corridoio Mediterraneo, quello che comprende anche la Tav Torino-Lione. E promuove il completamento del progetto per le seguenti ragioni: