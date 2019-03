Sulla Tav Di Maio e Salvini decidono le sorti del M5s

Abbiamo detto sì a diversi provvedimenti a noi sgraditi, sulla Tav non cederemo, è il messaggio che Di Maio manda a Salvini. Messaggio che al momento resta inascoltato. Il leader della Lega sceglie di non rispondere e lascia Roma. «Siamo tranquillissimi», sottolineano fonti leghiste, rimarcando la distanza del vicepremier dalla stoccata arrivata da Di Maio. A testimonianza di un gelo che odora ormai di pre-crisi. E al Quirinale si guarda allo scontro frontale sulla Tav con preoccupazione. Anche se, al momento, il presidente Sergio Mattarella resta alla finestra, scegliendo di non interferire neppure con una sua moral suasion nel duello tra vicepremier.

LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE COME EXTREMA RATIO

Certo, nel momento in cui la situazione dovesse degenerare il capo dello Stato sarebbe chiamato ad intervenire. E il messaggio che potrebbe recapitare ai leader politici, si sottolinea in ambienti parlamentari, è ricordare la quasi impossibilità di registrare maggioranze alternative, cosa che costringerebbe Mattarella a sciogliere le Camere dopo un rapido giro di consultazioni. Ma, dalle parti del M5s e da quelle della Lega l'idea di un governo tecnico è in fondo lontanissima. Nella notte l'assemblea dei gruppi M5s si è trasformata, ben presto, in una gigantesca war room con i gruppi tornati improvvisamente in trincea a fianco del loro leader. Luigi Gallo, tra gli uomini i più vicini a Roberto Fico, ha riassunto così l'atmosfera: «Se qualcuno è stanco dell'atteggiamento della Lega? Ma tutti....» E forse, da oggi, lo è anche Di Maio.

DI MAIO RISOLLEVA LA SUA LEADERSHIP NEL MOVIMENTO

Il vicepremier risolleva così, almeno temporaneamente, la sua leadership di fronte non solo agli ortodossi ma anche a un Beppe Grillo che, in queste ore, è meno distante dalle «cose di governo» rispetto a qualche giorno fa. Di Maio non chiude formalmente a un avvio dei bandi che «non vincoli i soldi degli italiani», ma, allo stesso tempo, è pronto a tutto per tenere il punto. Parlamentalizzare lo scontro sulla Tav, dalle parti del M5s non è più una chimera così come non lo è più certificare lo scontro in Cdm: i ministri M5s, in fondo, sono in maggioranza e possono contare sulla sponda del premier Giuseppe Conte. A quel punto la crisi sarebbe sul tavolo. Con un appendice: a mettere in campo l'eventuale e severa manovra correttiva non sarebbe più il governo del cambiamento.