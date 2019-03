In Algeria la società delle proteste è più forte della politica

LE PROTESTE RIMANDATE DEL 2011-2012

Il cartello più significativo delle proteste è l'immagine stilizzata degli invalidi in sedia a rotelle che sbuca dai cortei. Presa in prestito dai parcheggi o dalle corsie preferenziali, ma potrebbe essere stampata al posto del volto o del nome di Bouteflika sui manifesti elettorali: se l'Algeria non avesse vissuto, negli Anni 90, la drammatica guerra civile tra laici e islamisti e se non si trovasse attaccata alla Tunisia e alla Libia, non si sarebbe probabilmente arrivati a questo punto. Le Presidenziali del 2014 non avrebbero riconfermato con l'82% un presidente in carica da 20 anni, già menomato dall'ischemia, se non avesse prevalso – malgrado tutto – la paura che venisse meno il pilastro della stabilità, dagli ultimi anni della guerra interna alle rivolte arabe del 2011. Semplicemente, gli algerini si ribellano a elezioni improponibili altrove.

L'AUTORITARISMO SOFT DI BOUTEFLIKA

Cinque anni dopo le condizioni economiche sono peggiorate, ed è inquietante che il Fln non sia stato nel frattempo in grado di trovare un candidato più giovane per il passaggio di testimone. L'opposizione, anche islamista, è frammentata in più sigle e l'aver preso parte, in passato, a coalizioni di governo con il partito corrotto dell'apparato militare e di sicurezza non rende i partiti della minoranza attraenti per la gran parte della popolazione che, comprensibilmente, chiede un ricambio nell'establishment. Mai come ora in Algeria si può forse dire che i tempi siano maturi. Come l'Egitto dell'era Mubarak, Bouteflika ha guidato una lunga stagione di autoritarismo soft, anche le ultime proteste non sono state represse duramente come nell'Egitto di al Sisi o in Venezuela. O anche nell'Algeria del Novecento.