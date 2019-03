Il nuovo flash mob delle madamin per dire sì alla Tav

Di nuovo in piazza a Torino per dire sì alla Tav. Le madamin - appellativo piemontese con cui vengono chiamate le giovani donne in famiglia e nome che si sono date sette signore pro Tav, cioè l'informatica Giovanna Giordano (che ha creato il brand del comitato color arancione e un gruppo Facebook), Simonetta Carbone, esperta in pubbliche relazioni, Adele Olivero, avvocata, Donatella Cinzano, creativa pubblicitaria, Patrizia Ghiazza, cacciatrice di teste, Roberta Dri, art director, Roberta Castellina, architetta - hanno organizzato un altro flash mob per la giornata di sabato 9 marzo 2019, questa volta davanti a Palazzo Carignano, sede del parlamento subalpino da cui Cavour fece partire il progetto per il tunnel del Frejus. «Siamo pronte, vista la situazione di stallo, a fare sentire la voce dei cittadini che dicono sì alla Tav subito», hanno spiegato le madamin, che avevano già organizzato un evento in piazza Castello il 12 gennaio; risale al 10 novembre 2018 invece la prima manifestazione che portò in piazza oltre 30 mila persone. Le madamin avevano anche scritto un appello all'azienda incaricata di costruire l'opera.