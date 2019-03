Avanti con i bandi della Tav Torino Lione

Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Lo scrive il Sole 24 ore on line. I contenuti della direttiva e dei bandi non sono ancora noti - scrive il quotidiano economico - ma sarà comunque presente un riferimento alla volontà di Roma di chiedere a Parigi e Bruxelles di rivedere il Trattato. La lettera è frutto dell'intesa raggiunta in extremis da Lega e M5S e terrebbe conto delle condizioni avanzate da Luigi di Maio, che aveva chiesto di non impegnare soldi pubblici in questa fase.