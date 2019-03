Silvio Berlusconi sta preparando un «nuovo inizio» per Forza Italia

«TUTTI INSIEME IN CAMPO PER VINCERE COME NEL '94»

«Come nel '94, dobbiamo stare in campo tutti insieme, per vincere ancora una volta per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per la nostra Italia. E dunque vi aspetto tutti a Roma per continuare la nostra battaglia di guerrieri e di missionari della libertà», ha scritto poi Silvio in una lettera.

«INIZIO DEL CAMBIAMENTO GIÀ CON LE EUROPEE»

Secondo Berlusconi «le elezioni europee del 2019 dovranno essere l'inizio di un cambiamento profondo, l'occasione per far tornare l'Europa al progetto dei padri fondatori che la volevano unita, con una politica economica, fiscale, estera e militare comune a tutti gli Stati, in grado quindi di affrontare le sfide globali che si propongono e si proporranno nel mondo. Ma, nelle stesse elezioni, ogni voto dato a Forza Italia sarà anche a un voto per l'Italia che avvicinerà la fine della sciagurata stagione di questo governo e il ritorno a una stagione di buon governo per tutti gli italiani. Quel nuovo impegno che tutti i nostri elettori ci chiedono potrà cominciare proprio dal 25° anniversario della nostra vittoria del '94, con una "Grande assemblea nazionale degli eletti" che terremo naturalmente a Roma, la nostra tanto amata ma oggi così tanto maltrattata Capitale».