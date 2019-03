Il nodo del via libera ai bandi per la Tav Torino-Lione

Fughe di notizie, dichiarazioni incendiarie e altre di segno opposto che si susseguono, smentite: si ingarbuglia il dossier sul via libera ai bandi da 2,3 miliardi di euro per i lavori della Tav Torino-Lione. Palazzo Chigi ha smentito una ricostruzione del Sole 24 Ore secondo cui ci sarebbe stato dal governo un via libera a Telt, la società che appalta i lavori, per la pubblicazione dei bandi. La pubblicazione, come è noto, deve arrivare entro lunedì 11 marzo, pena la perdita dei cofinanziamenti europei. In realtà, a quanto risulta alla Stampa, la mediazione sarebbe tutta di carattere semantico: non si pubblicano i bandi ma gli "avvisi di manifestazione d'interesse", che poi altro non sono che il primo step per l'assegnazione dei lavori tramite bandi.

IL NODO DELLA CLAUSOLA DI DISSOLVENZA

«Si va verso il rinvio dei bandi. Non partiranno lunedì. Quanto riportato dal Sole 24 Ore non è esatto» dichiarano fonti di Palazzo Chigi, senza specificare oltre. Si sta lavorando alla definizione delle clausole di dissolvenza, che permettono di andare avanti con la pubblicazione dei bandi ma senza impegnare i fondi in maniera irreversibile. La clausola di dissolvenza sarebbe motivata, in questo caso, dalla necessità di rivedere il tracciato e la distribuzione dei costi attraverso un accordo a tre tra Italia, Francia e Commissione europea.

TELT: «LAVORIAMO PER I GOVERNI»

Comunicazioni sibilline arrivano da Telt dove si parla di una interlocuzione in corso, il cui obiettivo è quello di rispettare le indicazioni dei governi in vista del consiglio d'amministrazione di lunedì. Perché, ovviamente, c'è anche la posizione francese di cui bisogna tenere conto.

LAURA CASTELLI PARLA DI UN RINVIO DI SEI MESI

«Abbiamo ottenuto il rinvio dei bandi per il Tav che partiranno tra 6 mesi solo se Italia Francia raggiungeranno un accordo serio. Tutto questo senza nessun costo per lo Stato e senza toccare i soldi degli italiani. Questo governo prosegue forte del rispetto del suo contratto fondatore per realizzare le cose che servono all'Italia» scrive la sottosegretaria al Mef Laura Castelli su Facebook. Fonti del governo sostengono che Telt sarebbe pronta ad accettare un rinvio.

SALVINI ASSICURA: «NIENTE CRISI»

Intanto il ministro Matteo Salvini dichiara: «Noi regaliamo agli italiani 5 anni di Governo. Non c'è nessuna crisi in vista. La situazione economica è tale che nessuno si può permettere di giocare sul futuro degli italiani. Di Maio non l'ho sentito. Sto parlando con i miei figli e mi godo il compleanno». Poi, però, il leader della Lega sfida l'alleato: «Sono disponibile a tutto: se non c'è accordo del governo, si può pronunciare il Parlamento, si possono pronunciare gli italiani con un referendum consultivo. L'accordo si può trovare in Parlamento o nel Paese».

DI MAIO: «STIAMO RISOLVENDO, ORA PARLIAMO D'ALTRO»

Intanto, in uno scenario che rimane molto confuso, su Facebook il leader del M5s Luigi Di Maio dichiara che «ulla Tav la situazione si sta risolvendo positivamente. Quindi ora parliamo di altro e andiamo avanti». Punzecchiature a Salvini, quando dichiara: «Le "teste dure" o frasi come "vediamo chi va fino in fondo" non mi appartengono, sono folklore che non fa bene all'Italia. Siamo stati eletti per servire gli italiani e è quello che faremo con responsabilità»

FICO AVEVA PARLATO DI «NO COME BATTAGLIA IDENTITARIA»

In mattinata il presidente della Camera Roberto Fico aveva definito il no alla Tav una battaglia identitaria del Movimento cinque stelle. Anche Roberto Casaleggio ha detto di «non pensare che ci sarà una crisi di governo».