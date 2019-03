L'escamotage sui bandi della Tav per decidere di non decidere

È la norma "dissolvente" prevista dalla legislazione francese e richiamata da Telt - il soggetto promotore del progetto ferroviario - nella lettera in cui ha comunicato a Conte l'intenzione di procedere. La facoltà è prevista nel capito 5 del nuovo codice unico degli appalti francese senza onori né obblighi. Negli inviti a presentare la propria candidatura per gli interventi dei lotti francesi del tunnel di base sarà quindi inserito un "esplicito riferimento" alla facoltà per la stazione appaltante - in questo caso appunto Telt - di non dar seguito alla procedura. E questo «in qualunque momento», senza che ciò generi oneri «né per la stazione appaltante né per gli Stati». Chi ha vinto dunque? Secondo Matteo Salvini «i bandi partono», ma dal Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio hanno ribattuto: «Partiranno tra sei mesi solo se ci sarà l'ok italiano a un'opera in toto ridiscussa». Insomma forse ha ragione Forza Italia: «Decidono di non decidere».