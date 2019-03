Vincenzo Colla su Cgil, governo, Pd e Tav

E su questi temi vien fuori l’anima da sindacalista appassionato, che vuol lottare per evitare il rischio che le future generazioni vivano solo di ricordi, di quando l’Italia era (ed ancora è) la seconda manifattura d’Europa. «Basta sgravi a pioggia», è il monito del vice segretario generale Cgil, «è già piovuto abbastanza! Le politiche del governo hanno respiro fino a maggio, non si può progettare un Paese per campagne elettorali. Prima o poi il Paese presenterà il conto, anche a livello elettorale». Peccato che la recessione non aspetti le prossime Europee, da cui ci dividono più di 80 giorni, un’eternità per un Paese bloccato. Chissà se in questo periodo il sindacato tornerà a farsi sentire con forza, magari convergendo su alcuni temi con gli imprenditori, e se la politica metterà da parte una volta per tutte la cultura della disintermediazione, che tante vittime ha mietuto soprattutto sinistra, a partire da Matteo Renzi. E chissà se Colla riuscirà a guidare, anche da numero due, una nuova stagione riformisista della Cgil: con Landini senza se e con molti ma.