Cosa ha detto Di Maio sulla Tav al Villaggio Rousseau

IL NODO DELL'ALTA VELOCITÀ E L'ALLEANZA CON LA LEGA

Durante il suo intervento il vicepremier ha spiegato come il governo venga da «due giorni non semplici e mi sono ripromesso di non alimentare questo dibattito. Tuttavia deve essere chiaro che noi le infrastrutture le dobbiamo fare. Infrastrutture grandi, medie e piccole. Digitali e fisiche». Anche per questo nei prossimi giorni è previsto un punto con «Toninelli per incontrare tutti i presidenti di regione e vedere quali sono i punti critici e sbloccare poi le opere». Ma quando gli si fa notare che le idee sulla Tav di Lega e Movimento 5 stelle sembrano all'opposto Di Maio ha replicato: «In questo momento non vedo quale sia il dibattito su questo tema se c'è un contratto di governo che parla chiaramente».

PER LUIGI DI MAIO IL GOVERNO È SOLIDO

«Comunque ci tengo a ribadire che questo è un governo che durerà altri quattro anni. Abbiamo portato a casa delle battaglie nel primo anno, ma dobbiamo ragionare a trent'anni. Si dovrà dire che quel processo lo ha avviato il M5s al governo», ha spiegato Di Maio cercando di gettare acqua sul fuoco dopo i momenti di tensione vissuti con gli alleati della Lega a causa dell'alta velocità. «Io rispetto le preoccupazioni del nostro alleato, ma se stiamo guardando alla Via per la Seta non è per fare accordi politici con la Cina, è solo per aiutare le nostre aziende a portare il made in Italy in un mercato che ce lo chiede», ha aggiunto il vicepremier.