La variabile Orban spacca i Popolari in vista delle europee

Il manifesto politico di Viktor Orban per gli anni a venire è in un capitolo del libro choc sull'Ue del politologo e saggista francese Philippe de Villiers uscito a marzo, in piena campagna per le elezioni europee del 2019. Nel capitolo della sua intervista, il premier ungherese evoca la «disintegrazione dell'Ue», se la «parte islamizzata costringerà l'altra che non vuole islamizzarsi ad accettare le politiche per l'immigrazione». Una linea coerente con le posizioni sempre più sovraniste del leader di Fidesz, capofila con la Polonia del fronte di Visegrad protezionista e tendenzialmente euroscettico dei Paesi dell'Est. Incompatibile, e qui casca l'asino, con l'europeismo dei Popolari europei (Ppe), da decenni la casa politica di Orban e di Fidesz.

ORBAN VICINO ALLA CSU BAVARESE

Inevitabile che il nodo venga al pettine per le elezioni del 26 maggio, in un cortocircuito che può spaccare la larga area Ue dei democristiani, allontanati anche dai socialisti europei alla prese col ricostruirsi un'identità di sinistra. L'Ue si va polarizzando, come le politiche nazionali degli Stati membri, e il centrodestra degli statisti moderati architetti dell'Europa unita come Jacques Chirac o Konrad Adenauer rischia il tracollo. Pedina cruciale del riassetto è il populista Orban. Vicinissimo ai cristiano-democratici bavaresi (Csu) e ai popolari austriaci (Övp) – anche per le chiusure sull'immigrazione –, ma a un passo dall'espulsione dal Ppe per aver denigrato platealmente il presidente uscente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. La linea rossa dei popolari europei.