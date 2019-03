Cosa ha detto Nicola Zingaretti da Fazio a Che tempo che fa

IL PARTITO DEMOCRATICO CHE VERRÀ

Il sogno nel cassetto di Zingaretti è decisamente concreto: «Mi candido a riproporre un nuovo bipolarismo tra il centrodestra e un nuovo centrosinistra che non c'é». Poi il leitmotiv che ha caratterizzato l'intera campagna delle primarie da parte di tutti e tre i candidati: «Cambiare e unità sono le parole d'ordine, il nostro popolo era stanco di illusioni e litigi. Ho molta fiducia in questo, ma spalancherò comunque porte e finestre per costruire un partito completamente diverso». Chiodo fisso di Zingaretti sono però le sedi che, per il nuovo segretario, devono «essere aperte, se dobbiamo tornare dalle persone dobbiamo dare dei segnali chiari. Non bisogna sempre dire venite, dobbiamo andare noi da loro». In questo senso spiragli anche per nuove possibili alleanze nonostante «abbiamo una brutta storia di ministri che facevano cortei contro governi di cui facevano parte, ma l'alternativa non può essere la torre d'avorio».

PER ZINGARETTI LA LEGA HA AVVELENATO LA POLITICA

«Credo sia finito il leaderismo. E come è finito il periodo del capo deve farlo anche quello del cattivismo. Ovvero dello sfogo e della ricerca del capro espiatorio», ha spiegato ancora Zingaretti facendo chiaro riferimento alla Lega di Matteo Salvini. Che poi ha aggiunto: «Dobbiamo invece guardare in faccia i problemi delle persone e dimostrare che diamo soluzioni migliori rispetto a loro». Il segretario ha sostenuto infatti che «per eleminare le paure si è fatta l'offerta dell'odio, bisogna cercare invece soluzioni per stare meglio e io credo sia possibile». Un nuovo attacco al ministro dell'Interno non è però tardato ad arrviare: «Abbiamo totalmente sottovalutato quanto le democrazie non possono sopravvivere a tassi di diseguaglianza così alti, non avremmo mai dovuto accettare che un direttore di azienda guadagni 200 volte un suo operaio. Il problema è perché le idee velleitarie di Salvini conquistano tanti consensi: ma lui non produce ricchezza e giustizia, dovremo farlo noi», ha aggiunto.

LEGA, M5S E TAV

Ma quando Fazio gli ha chiesto se il governo potrebbe cadere a causa dell'alta velocità Zingaretti ha spiegato di non sapere se «terrà. Stanno facendo pagare un prezzo enorme al Paese. Penso non cada sulla Tav, perché hanno fatto pagare agli italiani un prezzo ignobile e sono sembrati degli azzeccagarbugli». Ma l'alta velocità, alla fine, si «farà perché il vero capo del governo si chiama Matteo Salvini, ma è iniziato con una nostra enorme figuraccia» come governo italiano.