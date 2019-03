Perché l'alleanza Pd-M5s sarebbe la morte della sinistra

C’è, invece, da percorrere la strada più difficile che abbiamo iniziato a intraprendere: movimenti politici di massa su temi valoriali, lotte per il lavoro e lo sviluppo, immissione di gioventù nel Pd, contenimento dello scontro interno. Mi fido di Nicola Zingaretti perché, se ho capito bene, queste cose vuole fare. Se invece cerchiamo di prendere la scorciatoia e immaginarci in un governicchio con la banda di Luigi Di Maio, tutto questo lavoro andrà a farsi benedire. Non bisogna avere fretta. I cinque stelle stanno cadendo. Salvini non ce la farà, una volta leader di tutta la destra vittoriosa, a governare a lungo. Ora gli va tutto bene perché fa casino. Quando dopo dovrà costruire, verrà fuori che non è capace.