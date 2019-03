I 5 stelle spingono per Minenna e Artom in Bankitalia

Il più scioccante è però il nome di Arturo Artom, inizialmente addirittura indicato per la posizione di direttore generale, per poi ripiegare su quella di “semplice” membro del direttorio per far posto al più “autorevole” nome di Minenna. Noto a Milano più per il suo presenzialismo salottiero che per il successo delle sue molteplici e piuttosto misteriose attività, già oggetto di inchieste giornalistiche che gli hanno levato la pelle (dell’Espresso e de Il Fatto le più cattive), Artom non ha alcun requisito curriculare che lo renda spendibile per la Banca d’Italia, se non quello di poter vantare un rapporto con la Casaleggio & Associati (prima con Gianroberto e poi con il figlio Davide) e per questo tramite con il rampante Stefano Buffagni (di cui Lettera43.it ha denunciato i conflitti d’interesse per via paterna, senza ricevere alcuna smentita), oltre che con alcuni personaggi che hanno ruotato intorno al mondo pentastellato, a cominciare dall’imprenditore trevigiano Massimo Colomban, già assessore (poi dimissionario) nella Giunta Raggi. Ma tant’è, Giggino ci sta provando.