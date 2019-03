Il M5s ha detto che la Tav «evidentemente non si farà»

GLI IMPRENDITORI: «BASTA FAKE NEWS, SMASCHERIAMO LE BUFALE»

Intanto gli imprenditori di Confindustria Piemonte, lanciando una campagna informativa per smascherare le bufale attorno alla realizzazione di un'opera ritenuta «strategica per la competitività del sistema manifatturiero e per l'ammodernamento della rete di comunicazione che collega l'Italia all'Europa», hanno chiesto di fermare le fake news sulla Torino-Lione.

L'UE CHIEDE ALTRI PASSI AVANTI PER NON PERDERE I FONDI EUROPEI

L'Europa invece ha mandato un avvertimento al governo italiano: «La pubblicazione degli "avis de marche" è un primo passo necessario, altri ne serviranno» però per scongiurare il rischio di perdere i fondi Ue: lo ha detto un portavoce della Commissione europea rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulla soluzione trovata dai gialloverdi. «Resta il fatto», ha spiegato il portavoce, «che se i lavori non proseguono come previsto a causa di ritardi di qualunque natura, i fondi Ue dovranno essere ridotti successivamente». L'Inea (Innovation and Networks Executive Agency), ricorda il portavoce, aveva detto che «se il tendering process non veniva lanciato prima del 29 marzo, era compromessa la possibilità che i lavori non fossero fatti entro la scadenza del grant agreement».