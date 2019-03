Perché Zedda può avvicinare sinistra e M5s

L'APERTURA DI ZEDDA AL M5S

E sarà in virtù dei diversi pesi politici – 36 seggi su 60 allo schieramento del presidente vincente contro i 18 del centrosinistra – che Zedda apre (a sorpresa) al M5s. Così, ancora una volta la Sardegna si appresta a diventare laboratorio politico nazionale, terreno di prova. Con una Lega di governo e un M5s all'opposizione a cui strizza l'occhio il centrosinistra. Le ragioni? «La presenza di elementi di estrema destra è preoccupante», ha ribadito Zedda che rivolge l'appello anche ai dirigenti del Movimento 5 stelle. All'orizzonte i prossimi appuntamenti elettorali, imminenti, incluse le Amministrative: quelle certe, di Sassari e quelle probabili, della stessa Cagliari. Il M5s sardo aspetta intanto il capo politico Luigi Di Maio per discutere della nuova organizzazione interna e dei risultati deludenti: si è passati dal 42% delle Politiche al quasi 10% delle Regionali. Per i sei consiglieri regionali è un esordio assoluto con quel simbolo ma sono pronti alle loro battaglie. La proposta di Zedda non era di certo attesa: il proposito è trattare sui singoli temi, non un accordo su una linea da "vecchi partiti". ​

GLI EVENTUALI PUNTI D'INTESA

E il M5s ha subito rilanciato con il candidato alla presidenza Francesco Desogus (tornato al suo lavoro da bibliotecario) e la capogruppo in Consiglio Desirè Manca. La richiesta è di lavorare insieme per abolire i vitalizi agli ex consiglieri regionali (battaglia accantonata negli ultimi cinque anni) e abbassare gli stipendi degli attuali. Una classica battaglia anticasta del Movimento, insomma. Più probabile ci siano punti d'intesa su tutela ambientale e urbanistica, la cui legge di riforma è rimasta incompiuta e su cui il centrodestra punta.