L'accordo sulla via della Seta con la Cina incrina il governo

LE IMPRESE ITALIANE TROVANO UNA SPONDA NELLA LEGA

Ora, le imprese di costruzioni italiane, che sono all’avanguardia in questo settore ma rischiano di essere clamorosamente escluse, trovano ascolto e sponda nella Lega. In particolare in Giancarlo Giorgetti, che non a caso è stato di recente negli Stati Uniti dove si è sentito dire che l’adesione italiana al progetto della Via della Seta è una minaccia per la Nato e per i rapporti Italia-Usa. Mentre, al Mise è annidato il fronte pro-cinese: dal ministro Luigi Di Maio, che furbescamente si trincera dietro la definizione di «nuova» Via della Seta – sembra tanto la “mini Tav” – al sottosegretario Michele Geraci, il banchiere d’affari legato mani e piedi al governo di Pechino che è entrato nel governo come tecnico equidistante tra i due partiti di maggioranza ma poi si è nettamente schierato con i pentastellati. Dunque, se l’Italia firmerà quell’accordo consegnerà gran parte del suo futuro a una potenza straniera, sacrificherà centinaia di grandi imprese italiane delle costruzioni, della navigazione, della logistica, con un percorso irreversibile, e senza vedere i milioni di container promessi. Non sarà il caso di ascoltare le denunce degli Stati Uniti e riflettere sul perché i grandi Paesi europei si sono rifiutati di firmare accordi analoghi?