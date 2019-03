Il tour dei cantieri da sbloccare secondo il premier Conte

Di cantieri da sbloccare ha parlato anche il vicepremier Matteo Salvini, con toni ultimativi: «Conto che il premier porti a giorni, non a mesi, il decreto sblocca cantieri e il nuovo codice degli appalti». Secondo il leader della Lega, quindi, il provvedimento è urgente e prenderà la corsia preferenziale riservata ai decreti legge: «Ci sono almeno 300 cantieri fermi da anni e sbloccarli è un'emergenza nazionale». Anche l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, si è detto favorevole: «Le infrastruttture in Italia le dobbiamo fare, grandi, medie e piccole». Intanto, da un'analisi del sindacato Filca-Cisl che riunisce i lavoratori delle costruzioni, è emerso che in Italia ci sono opere pubbliche potenziali per un valore di 36 miliardi di euro. Appalti che potrebbero avere importanti ritorni su crescita e occupazione, ma i cantieri fermi secondo il sindacato sono più di 600. La Tav, per il segretario generale Franco Turri, rientra in questo quadro ed è «fondamentale per avvicinare il Paese all'Europa. Chiamarla Torino-Lione è riduttivo, sarebbe più corretto definirla Milano-Parigi». Negli anni della crisi il settore delle costruzioni ha sofferto in maniera particolare. Sono state chiuse 120 mila aziende e sono stati persi 620 mila posti di lavoro. Tanto che il peso del comparto sul Pil è scivolato all'8% dall'11,5% rilevato nel 2008.