Cosa dicono i sondaggi politici elettorali dell'11 marzo 2019

CENTRODESTRA AVANTI PIANO

Se la Lega continua a brillare non si può dire di quello che resta del centrodestra. Forza Italia ha recuperato un altro 0,1% sfiorando il 9% ma fermandosi all'8,9. Male invece Fratelli d'Italia che segna -0,3 fermandosi al 4,1%.

COME FUNZIONA LA RILEVAZIONE SWG

Il sondaggio è stato condotto con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.500 cittadini italiani maggiorenni con interviste fatte in Italia tra il 6 e 11 marzo. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. I dati sono stati poi ponderati per garantire la rappresentatività in base a sesso, età, livello di istruzione e partito votato alle ultime elezioni. Il margine di errore è del 2,5% con un intervallo di confidenza del 95%.