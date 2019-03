Sulla Tav l'Italia si arrocca ma intanto la Francia tira dritto

Eppur la Francia tira dritto. Sempre e comunque senza strappi, nei limiti delle procedure previste. Ma intanto al di là delle Alpi l'iter sulla Tav procede. Una situazione che stride con l'arroccamento italiano sulla posizione del "no" alla grande opera ferroviaria. Mentre infatti il governo gialloverde (con voci più gialle che verdi in questo caso) continua a ripetere che la linea Torino-Lione «evidentemente non si farà» - parole fataliste del sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano -, qualcosa si è mosso. Il consiglio d'amministrazione di Telt - acronimo di Tunnel Euralpin Lyon Turinin, società italo-francese responsabile della realizzazione del progetto - in una video conferenza tra Roma e Parigi ha dato via libera all'unanimità alla pubblicazione degli "avis de marchés", e cioè gli inviti a presentare candidatura relativi agli interventi dei lotti francesi del tunnel di base della Torino-Lione. Tutti i 10 consiglieri aventi diritto di voto si sono espressi a favore alla presenza del rappresentante dell'Unione europea. Nulla di compromettente: la famosa "clausola di dissolvenza" frutto della mediazione del premier Giuseppe Conte prevede l'esplicitazione della «facoltà di interrompere senza obblighi e oneri la procedura in ogni sua fase». Telt lo ha confermato in una norma, ribadendo «l'impegno a verificare le volontà dei due governi al termine della selezione delle candidature, prima di procedere all'invio dei capitolati di gara alle imprese». Si tratta del "cavillo" giuridico-lessicale che aveva fatto esultare sia Lega sia Movimento 5 stelle: lunedì 11 invece solo Matteo Salvini ha salutato con soddisfazione l'ok del cda. Fonti grilline interpellate dall'Ansa hanno commentato laconicamente: «Appare evidente che i bandi sono stati rinviati. Ma se la Lega vuole che diciamo che i bandi sono partiti, lo facciamo. Se li fa stare meglio ok, basta che chiudiamo questa farsa».