Il Mise sugli esperti di Blockchain cade nella fake news

Una segnalazione che ho ricevuto qualche giorno fa era già completa di sbufalata. Si tratta di una piccola cosa, ma sarebbe bello che qualche giornalista facesse i dovuti approfondimenti. Io da parte mia posso solo limitarmi a riportarvi quanto ho potuto verificare coi miei occhi. Sul sito del Mise (il ministero dello Sviluppo economico) a dicembre 2018 sono stati pubblicati i nomi dei membri appena nominati del gruppo di esperti in blockchain. Tra questi mi è stato fatto notare quello di Marcella Atzori, o meglio mi è stata segnalata la sua scheda che riporta:

Ricercatrice presso la University College of London e membro del Consiglio Direttivo del Blockchain & Society Policy Research Lab dell’Università di Amsterdam. Tra i maggiori esperti internazionali di blockchain governance, specializzata in e-government e servizi in alta affidabilità (finanza, sanità, industria). Riconosciuta dal parlamento britannico tra i 10 migliori influencer del Regno Unito in ambito accademico per i servizi blockchain. Blockchain Expert per Commissione europea, parlamento europeo, Estonian Research Council, British Blockchain Association, Comune di Torino e Conservatori Accreditati AgID.

La parte in grassetto è quella che è stata portata alla mia attenzione. Davvero il parlamento britannico ha una classifica dei migliori influencer su un determinato tema? Onestamente mi sembra strano, ma non ho nemmeno dovuto far la fatica di scrivere al parlamento britannico. Il lettore che mi ha segnalato la sua scheda aveva già provveduto a farlo. La risposta breve ma completa:

«We have no formal structure for recognising influencers, however we don’t comment on APPG’s»

Una veloce verifica ed è corretto: è APPG's che riporta il nome di Marcella Atzori come influencer sulla blockchain.