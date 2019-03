Conte, Buffagni e quel curriculum ignorato

QUEL CV SPONSORIZZATO DA CONTE E IGNORATO

Giuseppe Conte aveva segnalato per il cda una professoressa di Diritto commerciale dell’Università di Firenze, tale Paola Lucarelli, sua collega nella stessa università dove il premier insegnava. Buon curriculum e sufficiente esperienza per ambire all’incarico. Il cv messo nelle mani di Buffagni, però, è finito in un binario morto, con la scusa che gli uffici del Mef incaricati di formalizzare la candidatura presso la Cdp non erano riusciti a ottenere dalla professoressa il via libera formale di accettazione della carica. Ma negli ovattati corridoi del potere si racconta un’altra storia. Buffagni non ha seguito con la dovuta attenzione l’incarico affidatogli dal suo premier e questo ha consentito ai collaboratori più stretti del ministro Giovanni Tria di piazzare al posto di Lucarelli un’altra candidata, più gradita, Barbara Alemanni, docente di Banking e insurance alla Bocconi, autrice di due pagine di titoli di pubblicazioni nazionali e internazionali. Un profilo certo più consono alle sfide di Fincantieri. Conte, irritato, ha avvisato i suoi che d’ora in poi sulle nomine giocherà in proprio.