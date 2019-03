Il debito da 389 milioni per gli F35 che imbarazza l'Italia

Come fa sapere La Stampa, il motivo del ritardo sarebbe puramente politico. E l'incertezza di Palazzo Chigi sta creando non poco imbarazzo. «Nessun intoppo burocratico, nessuna sottrazione di fondi. Semplicemente la Difesa non ha mai ordinato i pagamenti», riporta il quotidiano di Torino citando fonti del ministero: «Adempieremo immediatamente per quanto dovuto. Nel giro di pochi giorni il ministro Elisabetta Trenta firmerà il decreto che autorizza la spesa». In attesa del bonifico i vertici di Lockheed hanno intimato al Joint Program Officer dell’azienda di sospendere ogni rapporto con l’Italia.

PRESSIONI DA QUIRINALE E WASHINGTON

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante il Consiglio supremo di Difesa del 7 marzo, avrebbe sollecitato il governo a onorare i suoi impegni. Anche perché da Washington, dopo la firma del memorandum dell'Italia sulla Nuova Via della Seta con la Cina, vogliono rassicurazioni: la Casa Bianca ha chiesto a Roma di sbloccare i pagamenti. Il rischio per l'Italia è quello di iniziare a pagare interessi di mora, ma l'acquisto dei caccia è rallentato da valutazioni politiche. Non è un mistero che il M5s sia sempre stato scettico sulla faccenda. Eppure, ha spiegato il generale Rosso in parlamento, l'aereo è di grande importanza per la Difesa.

«L'F35 FA CRESCERE TUTTA L'AERONAUTICA»

Il caccia è stato prodotti in 382 in tutto il mondo. Sono stati qualificati meno di 800 piloti e volate 180 mila ore. Numeri, ha sottolineato Rosso, «che indicano come l'F35 non sia più un prototipo. In Italia ne abbiamo 11 e mezzo, il dodicesimo è prossimo alla consegna. Abbiamo qualificato 25 piloti e poco meno di 250 specialisti per la manutenzione. È inserito nel dispositivo di difesa aerea, i piloti ne sono entusiasti, ha capacità che sfiorano la fantascienza, superano la nostra immaginazione, è un mezzo che fa crescere tutta l'Aeronautica». Senza contare, ha detto ancora, «che il velivolo è perfettamente integrato con i sistemi dei Paesi Nato. Se prendessimo invece, ad esempio, un aereo russo, sarebbe completamente fuori dal sistema».