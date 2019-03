L'appello di Sergio Mattarella contro il cambiamento climatico

«Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello globale», l'appello, senza giri di parole, è arrivato dal presidente Sergio Mattarella, in visita al memoriale della tragedia del Vajont a Longarone nel Bellunese . «È il senso», ha aggiunto, parlando alla commemorazione della tempesta in Veneto dello scorso orrobre, «della sollecitazione sottoscritta, nell'autunno scorso, da alcuni Capi di Stato europei. Gli sforzi compiuti nelle conferenze internazionali che si sono succedute hanno, sin qui, conseguito risultati significativi ma parziali e ancora insufficienti».

«CI SONO CHIARI I MUTAMENTI CLIMATICI IN ATTO»

«Mai», ha detto ancora il presidente, «come in occasione della tempesta Vaia è stato chiaro all'opinione pubblica italiana, che i mutamenti climatici in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull'ambiente del nostro Paese e sulle condizioni di vita della nostra popolazione. Sentire parlare della desertificazione di ampie fasce delle terre africane o dei violenti tifoni nei Caraibi, sulla costa occidentale degli Stati Uniti o in Asia, appariva qualcosa di remoto, che non ci riguardava».

«NESSUNA GIUSTIFICAZIONE PER LA NONCURANZA AMBIENTALE»

Sui disastri ambientali, ha continuato il presidente, «limitarsi a evocare la straordinarietà di fatti che si affacciano prepotentemente, per giustificare noncuranza verso una visione e progetti di più lungo periodo, è un incauto esercizio da sprovveduti». «È giusto che sia la montagna, grande questione nazionale, assieme a quella di tutte le aree interne, a proporci, ancora una volta, il tema delle risorse naturali di questo nostro Paese, della loro tutela, della garanzia ai cittadini della 'sicurezza dei territori' in cui vivono», ha aggiunto. «Qui in Veneto», ha ricordato, «abbiamo avuto un positivo esempio di come la attivazione, in via preventiva, della rete di Protezione civile abbia potuto mitigare le conseguenze del disastro sulle persone, sulla base di accurate previsioni meteorologiche».