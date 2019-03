Quali Paesi Ue hanno siglato un memorandum d'intesa con la Cina

In principio, viene spiegato, non ci sono controindicazioni alla firma di tali documenti, dipende tutto dalla loro sostanza. L'Ue non ha firmato un memorandum poiché, spiegano gli addetti ai lavori, ci sono già due piattaforme che guidano le sue relazioni con la Cina: la strategia Ue-Cina e quella sulla connettività.

LE CRITICHE DI TAJANI AL GOVERNO

Da giorni, l'Italia è nel mirino degli Stati Uniti - che guardano con preoccupazione all'estensione dell'influenza di Pechino sull'Europa - per il memorandum di intesa con la Cina, che potrebbe essere firmato il 22 marzo, in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma. Anche il presidente del parlamento europeo (e vice presidente di Forza Italia), Antonio Tajani, ha commentato con toni critici: «Io difendo la sovranità dell'Italia e dell'Europa, non possiamo accettare di svendere il nostro debito pubblico a una potenza straniera e mi fa specie che un governo come quello italiano che dice di essere sovranista e di mettere gli italiani innanzitutto sia pronto ad alzare le mani di fronte ad un'offensiva cinese».