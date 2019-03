Attenti alla ferocia scientifica del mite Zingaretti

La scelta di Nicola Zingaretti di cambiare la sede del Pd trasferendola dal Nazareno ad altro luogo più in periferia, con libreria annessa, vicina alla metro, si presta a diverse interpretazioni politiche. Tutte infondate. Zingaretti è uomo pratico e la cosa che lo turba non è sedere là dove si sono seduti Pierluigi Bersani e Matteo Renzi, ma trovare una soluzione più comoda e decente. Il palazzo del Nazareno aveva solo il vantaggio di essere vicino al parlamento così che la pletora dei deputati delle correnti volta a volta maggioritarie potevano stare un po’ qua e un po’ là. È, tuttavia, una sede scomoda, assolutamente inadatta a un partito che vuole dare a chi viene dalle periferie un luogo accessibile senza doversi munire di una guida per girarlo. Non credo che le prime scelte di Zingaretti perciò vadano necessariamente interpretate in chiave politica. Questa è più antirenziana, questa è più dalemiana, questa piacerebbe a Walter Veltroni. C’è anche il criterio oggettivo: questo è utile e questo no.