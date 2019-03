La vicenda di Giulia Sarti e delle foto hackerate

A presentarlo a Sarti fu Angelo Tofalo mentre si trovavano tutti a casa di Stefano Vignaroli anch'esso vittima dello stesso hackeraggio. Bogdan, come ha raccontato Lorenzo Andraghetti su Lettera43.it venne presentato come un esperto di sicurezza informatica, ma anche come un hacker in grado di rimuovere da internet le foto che avevano messo in imbarazzo la pentastellata e di scoprire il responsabile. Con queste credenziali si conquistò facilmente la fiducia di Sarti.

L'AUTOSOSPENSIONE E LE CHAT CON CASALINO

Il 26 febbraio di quest'anno un nuovo tsunami. La procura di Rimini ha archiviato la querela sporta da Sarti nei confronti di Tibusche. «A seguito delle notizie riportate sulla stampa in merito alla richiesta di archiviazione per la querela da me sporta nei confronti di Andrea Tibusche Bogdan», aveva dichiarato secca la pentastellata, «annuncio le mie dimissioni da presidente della Commissione giustizia della Camera e, a tutela del M5s, mi autosospendo». A quel punto Sarti è stata scaricata pure dal capo politico Luigi Di Maio: «Credo che l'espulsione sia doverosa», ha commentato. E da Rocco Casalino, dominus della comunicazione pentastellata. Il portavoce del premier Giuseppe Conte infatti con una nota ha negato le sue presunte pressioni sulla decisione di Sarti di denunciare Tibusche per salvare la faccia sulle restituzioni fantasma. «Sarti si è probabilmente coperta dietro il mio nome con l'allora compagno, se avessi saputo di questi ammanchi o di giri strani l'avrei immediatamente riferito al capo politico e ai probiviri», sono le parole di Casalino. «Io non tutelo i parlamentari, ma il Movimento, come sanno tutti». Eppure anche la sequenza di messaggi, finita sui giornali, non chiarisce del tutto le responsabilità.