Guida alle elezioni regionali 2019 in Basilicata

L'INCOGNITA DELL'ASTENSIONE

Nel centrodestra, accordi di palazzo hanno fatto convergere la designazione sull'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, scelto da Silvio Berlusconi. Si tratta di una personalità di tutto rispetto che ha però causato più di un mal di pancia nella coalizione che vede correre assieme Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, in quanto non sarebbe sufficientemente conosciuta dall'elettorato. Al suo posto era stato ventilato anche il nome dal patron del Potenza calcio, Salvatore Caiata, eletto col M5s alle Politiche 2018 ed espulso a seguito di una indagine per riciclaggio. Più che imporre un candidato di bandiera la Lega ha preferito evitare rotture per essere primo partito della coalizione anche in Basilicata. Il Movimento 5 stelle correrà da solo, ma proverà a monetizzare gli effetti del reddito di cittadinanza. Su tutti i contendenti pesa però l'incognita dell'astensionismo che in Basilicata sembra riguardare un elettore su tre. Alle ultime Regionali votò appena il 47,6% degli aventi diritto, contro il 63% del 2010.

COME SI VOTA

Il 24 marzo sarà il banco di prova della nuova legge elettorale, voluta dal centrosinistra con la stampella del centrodestra, che ha introdotto la parità di genere (nelle liste un sesso non può superare l'altro del 60%) e la relativa doppia preferenza mentre ha abolito il voto disgiunto e il cosiddetto "listino", permettendo così ai cittadini di scegliere tutti e 20 gli esponenti che siederanno in Consiglio, prerogativa che prima era riservata alle segreterie dei partiti. Ai sensi della Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20, il presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del Consiglio. È proclamato presidente il candidato che conseguirà il maggior numero di voti validi, sommando i consensi ottenuti in ciascuna circoscrizione provinciale. Niente ballottaggio dunque. Il Consiglio regionale è composto da 20 consiglieri eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti.