Conte ha difeso il patto con la Cina per la Nuova via della seta

«Operiamo per un futuro di crescita e sviluppo e il memorandum con la Cina offre preziose opportunità per le nostre imprese». Giuseppe conte ha difeso così la firma di un possibile memorandum con Pechino sulla Nuova via della Seta, nota anche come Belt and road initiative. Il testo, ha spiegato il premier in un'intervista al Corriere della Sera, «imposta la collaborazione in modo equilibrato e mutualmente vantaggioso», in una cornice «trasparente». È «perfettamente compatibile» con la nostra collocazione nella Nato e nel Sistema integrato europeo: «Nessun rischio di colonizzazione», ha precisato.