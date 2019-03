Il Quirinale è sceso in campo a difesa della via della Seta

L'ex presidente del Consiglio italiano e della Commissione europea, Romano Prodi, che ha da sempre curato i rapporti con Pechino diventando anche professore per le università cinesi, ha dichiarato: «Noi abbiamo la convenienza e l'obbligo di lanciare e modernizzare i nostri porti dell'alto Adriatico e dell'alto Tirreno perché non possiamo essere fuori dal giro. Oggi il traffico commerciale verso Est conta di più di quello verso l'Atlantico. Ma il rispetto delle regole europee deve esserci. E ritengo che tutte le decisioni importanti bisogna passare per il Parlamento». «La via della seta è una proposta commerciale ed economica che contiene anche una parte politica. Allora dal punto di vista commerciale», ha proseguito Prodi, «il potere di prendere decisioni sulle strategie e sulle regole non è italiano ma europeo. È l'unico settore in cui la competenza è esclusiva dell'Unione europea. Poi c'è anche il buon senso. Se siamo soli al mondo ci sono 22 cinesi per ogni italiano. Però per decidere dove saranno i terminali ogni Paese europeo ha i suoi interessi autonomi. Per localizzare i terminali ferroviari della via della seta si sono fatte avanti già la Polonia e la Germania. Ma quasi il 95% del traffico avverrà via mare. Oggi prevalgono i porti del Nord Europa come Rotterdam e Anversa ma noi nel Mediterraneo abbiamo 4 giorni di navigazione in meno. Però i nostri tentativi per Gioia Tauro e per Taranto sono falliti per nostra inettitudine. Così i cinesi si sono comprati metà del porto del Pireo. Ma siamo ancora in tempo».